Coronavirus, i dati di Napoli città: 542 casi, 29 morti, 71 guariti

I casi di positività al Covid-19 nella città di Napoli sono ad oggi 542 con un incremento di 35 contagi. I dati, aggiornati alla ore 12 di oggi, e pubblicati dal Comune di Napoli, riferiscono che gli asintomatici sono 67 (+7). I pazienti ricoverati in ospedale sono 123 (+3) ma restano 12, dato che non fa registrare aumenti dallo scorso 27 marzo, le persone che necessitano di terapia intensiva. Sono 388 le persone in isolamento domiciliare (+31). I deceduti sono 29 (+1) e i guariti 71 (+3). © RIPRODUZIONE RISERVATA