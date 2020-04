Napoli: tentato furto nel cantiere del metrò, multato per violazione norme anti-Covid

Ieri sera gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, finalizzato anche a garantire il rispetto delle misure urgenti per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, su segnalazione della sala operativa sono intervenuti a Piazza Garibaldi per un furto. I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato che nel cantiere della Metropolitana di Napoli la finestra di un container era stata danneggiata con un palo di acciaio e, una volta all’interno del prefabbricato, hanno sorpreso e bloccato un giovane che stava rovistando nei cassetti. A.T., 20enne senegalese con precedenti di polizia, è stato denunciato per tentato furto aggravato e sanzionato per aver violato le misure previste dal D.P.C.M. del 22 marzo 2020.

