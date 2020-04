Coronavirus e furti nelle scuole chiuse, la risposta dei bambini napoletani: «Ritorneremo a volare»

A poche ore dagli assalti nei due plessi di Materdei dell'Istituto Onorato Fava i bambini del plesso De Simone sono scesi in campo per lanciare il loro messaggio ai ladri che si sono introdotti nella scuola. Un maxi collage di foto e disegni che compongono una frase carica di effetto e di significato in un momento dove l'intera comunità è alle prese con difficoltà che fino a qualche mese fa non erano nemmeno immaginabili. «Ritorneremo a volare» è il messaggio lanciato sui social dai bambini della scuola Onorato Fava. Un potente segnale di speranza ed un monito che ha commosso l'intero quartiere.



«Già da diversi giorni stavamo pensando a qualcosa per coinvolgere i nostri bambini in questo momento così particolare - ha raccontato Ilaria Sgambati, rappresentante dei genitori del plesso De Simone di via Guglielmo Appulo - il vile raid compiuto nella scuola ci ha dato l'idea. Con questo messaggio i nostri bambini hanno dato uno schiaffo morale a chi ha compiuto questo orribile gesto ai danni di una scuola d'infanzia dove, tra l'altro, c'era ben poco da rubare. Come genitori siamo indignati e, al pensiero di qualcuno che di notte frugava tra i giochi dei nostri figli, ci siamo sentiti toccati come se i ladri avessero rubato nelle nostre case. Il gesto dei nostri bambini - ha proseguito la rappresentante dei genitori - non vuole essere solo un monito ai ladri, ma anche un messaggio a tutto il quartiere e a tutta la città. Napoli non è solo quella delle bande di criminali che vanno a rubare nelle scuole ma è anche, e soprattutto, la città dei bambini che si uniscono per difendere a modo loro la loro scuola».



Nei due raid messi a segno all'istituto Onorato Fava i ladri non sono riusci a portare quasi nulla. Solo un vecchio computer usato per attività di segreteria, infatti, il magrissimo bottino dei ladri. Più cospicua la conta dei anni a porte, finestre e infissi che sono stati scassinati. I cittadini di Materdei hanno chiesto alle Forze dell'Ordine - impegnate in una durissima lotta per contrastare i comportamenti incivili di chi non rispetta le ordinanze anti-contagio - uno sforzo supplementare per proteggere le scuole.



«Come rappresentante delle istituzioni sono entusiasta del gesto dei bambini e dei genitori dell'istituto Onorato Fava - ha dichiarato il consigliere della II Municipalità Francesco Polio - un bellissimo messaggio di speranza lanciato in un momento dove, forse, i bambini sono i primi a soffrire. Una risposta agli sciacalli che non hanno rispetto nemmeno di luoghi sacri come le scuole. Il sorriso dei bambini del nostro quartiere è la risposta più forte che Materdei poteva dare in questo momento così nero per tutti. Presto i bambini della Onorato Fava - ha poi concluso - e il nostro quartiere tornerà alla normalità, con la consapevolezza che i più piccoli ancora una volta hanno tanto da insegnare ai grandi».