Coronavirus a Napoli, in quattro prendono il sole sulla spiaggia: scatta la multa

Quattro persone sono state sanzionate dalla Guardia Costiera di Baia quest'oggi sull'arenile di Miliscola. Gli uomini della capitaneria di porto sono stati allertati da una segnalazione secondo cui c'era un assembramento di quattro uomini che tranquillamente stavano passeggiando e prendendo il sole sulla spiaggia, senza che ognuno di essi avesse la mascherina. Quando i militari della Guardia Costiera li hanno raggiunti non hanno saputo dare spiegazioni e per loro è stata elevata una sanzione anche in virtù del fatto che c'è un'apposita ordinanza del Comune di Bacoli che vieta l'accesso agli arenili. © RIPRODUZIONE RISERVATA