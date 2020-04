Coronavirus in Campania, il sindaco di Procida: mascherine e guanti obbligatori nei negozi

Con una ordinanza emessa stasera il sindaco di Procida Dino Ambrosino ha stabilito l'uso obbligatorio di mascherine e guanti per dipendenti e clienti di tutti gli esercizi di commercio. Nei giorni scorsi il comune aveva provveduto alla distribuzione, ad opera di volontari, di un ingente quantitativo di mascherine di protezione sul territorio. L'obbligo di utilizzare guanti e mascherine è stato disposto anche per i corrieri e per i lavoratori che effettuano consegne a domicilio. Ultimo aggiornamento: 20:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA