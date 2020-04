© RIPRODUZIONE RISERVATA

, nel corso della giornata di ieri la Polizia Metropolitana ha pattugliato le aree della Pignasecca e della Ferrovia a Napoli e il territorio dei comuni di Pozzuoli, Caivano, Poggiomarino, Striano, Meta: 188 controlli e due persone sanzionate.A Pozzuoli il caso più singolare. Camminava di fronte al, facendo schioccare una frusta. Quando gli agenti gli hanno chiesto cosa stessa facendo e perché fosse lì anziché rispettare i divieti imposti dalle norme anti-contagio, l’uomo ha risposto che stava praticando attività sportiva. A quel punto gli ufficiali del Corpo della Città Metropolitana non hanno potuto fare altro che sanzionarlo con una multa da 400 euro.Sempre nel comune flegreo, un altro uomo circolava con un’auto di grossa cilindrata ‘senza giustificato motivo’: a lui elevata una sanzione di 670 euro.Sono state in tutto- per un totale di 188 controlli - per le quali sono scattate le verifiche della Polizia Metropolitana nella giornata di ieri nell’ambito dei pattugliamenti disposti per il rispetto dei divieti imposti dalle recenti disposizioni che hanno limitato ai soli casi di assoluta necessità, ai motivi di lavoro e di salute gli spostamenti delle persone per evitare la diffusione del contagio da coronavirus.Gli agenti diretti dal Comandante Lucia Rea hanno controllato 13 persone amentre nell’area nolana sono state 10 a Poggiomarino e 20 a Striano, insieme a 20 esercizi commerciali, ad essere oggetto di accertamento. Nella penisola sorrentina, altra zona affidata agli agenti del Corpo di Polizia Metropolitana nell’ambito del protocollo coordinato da Prefetto e Questore per le misure di contrasto alla diffusione del Covid-19, effettuate verifiche su 17 soggetti nel territorio del comune di Meta.A Napoli, le divise di Palazzo Matteotti hanno controllato 16 persone alla Pignasecca, una delle zone della città maggiormente sotto osservazione per la presenza di numerosi piccoli negozi perlopiù di generi alimentari, e altre 40, e 3 negozi, nelle aree di, nella zona della Ferrovia.