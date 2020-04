Coronavirus a Napoli, ecco l'autocertificazione: «Vado alla seconda casa per Pasqua»

Volevano trascorrere le vacanze di Pasqua a Bacoli, ma sono stati denunciati e multati. Tre auto con famiglie non residenti hanno mostrato alle forze dell'ordine che li hanno fermati per controlli una autocertificazione nella quale avevano scritto: «Arrivo presso seconda casa per trascorrere vacanze di Pasqua». Le persone sono state rimandate indietro dopo essere state multate. A rendere noto l'episodio è il sindaco di Bacoli, in provincia di Napoli, Josi Gerardo della Ragione. «Sconcertante. Erano sorridenti, e con tanto di valigie al seguito. In vacanza - dice - Senza alcuna percezione del dramma che stiamo vivendo da mesi. Difatti, quando gli è stato detto che non potevano assolutamente venire, sono apparsi anche sorpresi. Marziani - conclude - Per loro sarà una Pasqua di riflessione. Senza dolce, ma con verbali. Molto salati». Ultimo aggiornamento: 15:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA