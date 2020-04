Coronavirus in Campania, l'ordinanza di De Luca: negozi e supermercati chiusi a Pasqua e Pasquetta

Coronavirus in Campania, il presidente della Regione Vincenzo De Luca ha firmato un'ordianza con la quale si stabilisce che «nei giorni 12 e 13 aprile (Pasqua e Lunedì in Albis) 2020 è fatto obbligo di osservanza della chiusura festiva di tutte le attività commerciali di cui all’allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020, ivi incluse le rivendite di generi alimentari, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, fatta eccezione per le farmacie e parafarmacie e per i distributori di carburante».

Ultimo aggiornamento: 17:54

