Coronavirus in Campania, dal 14 aprile test sierologici nei laboratori privati

Dal prossimo 14 aprile «i laboratori associati a Federlab, Aspat, Anisap Campania e Confindustria Campania, in possesso dei necessari requisiti provvederanno a eseguire i test sierologici finalizzati alla ricerca degli anticorpi IgM e IgG specifici per la diagnosi di infezione da Sars-CoV2, in ragione dell'approvvigionamento dei reagenti». È quanto comunicano Gennaro Lamberti (Federlab), Pierpaolo Polizzi (Aspat), Fernando Umberto Mariniello (Anisap Campania) e Gianni Severino (Confindustria Campania) in una lettera indirizzata al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, all'ad di Soresa Corrado Cuccurullo, e al direttore per i lavori pubblici e la Protezione Civile Italo Giulivo. Nella missiva si invitano Regione Campania, Protezione Civile e Soresa a «comunicare entro il 14 aprile le modalità operative e organizzative per la comunicazione a un database o a un altro sistema gli esiti dei test». Ultimo aggiornamento: 20:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA