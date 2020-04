Coronavirus a Napoli, #piuTamponimenoSermoni: lenzuolata per lo screening di massa

Napoli, le Reti Sociali emergenza Covid19 lanciano il secondo appuntamento per la comunicazione «da balcone» con striscioni, lenzuola, magliette e cartelli. Lo slogan è #piuTamponimenoSermoni, un appello per la moltiplicazione dei test diagnostici. Test diagnostici fondamentali a isolare il contagio ma anche a curare meglio le persone e abbassare il tasso di letalità e di gravità con le diagnosi precoci.



Ultimo aggiornamento: 18:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Punto di riferimento il programma «Solidarity II» lanciata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per lo screening di massa della popolazione in diversi paesi del mondo, incrociando l'uso dei test rapidi sugli anticorpi con quello dei tamponi, ritenuta l'unica strada per contenere davvero il contagio nel tempo.