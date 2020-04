Coronavirus a Napoli, barbiere fuorilegge: multati il titolare e quattro clienti

Gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca, durante il servizio di controllo del territorio, hanno ricevuto segnalazione da alcuni cittadini del fatto che in via Magellano a Giugliano un negozio di acconciature maschili fosse aperto. I poliziotti hanno appurato che, nonostante l'ingresso principale fosse chiuso, l'esercizio era in piena attività poiché al suo interno erano presenti quattro clienti. Il titolare e gli avventori sono stati sanzionati per violazione della normativa finalizzata a garantire il rispetto delle misure urgenti per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Inoltre, con il supporto della Polizia Locale, il locale è stato sottoposto a sequestro penale poiché privo delle necessarie autorizzazioni relative allo smaltimento di rifiuti pericolosi.



