Coronavirus a Napoli, isolati da quaranta giorni nella casa di riposo: «Nessun contagio»

Ultimo aggiornamento: 19:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sono grato ai miei collaboratori, alle persone che dall'11 marzo sono chiuse nella struttura che dirigo per tutelare la salute degli anziani da noi ospitati» A parlare è. Sono 7 le persone che ormai da 40 giorni non escono dalla struttura: operatori socio assistenziali e altri persone, tra cui due figli della titolare. «Ci siamo rinchiusi volontariamente all'interno della casa che gestisco. Con noi ci sono 22 anziani, molti dei quali ultra ottantenni. I miei operatori avrebbero potuto non accettare questa situazione e invece sono stati particolarmente collaborativi. Sono lontani - aggiunge Giusy - dai loro familiari e chiaramente provati per questo lungo distacco».Nella strutturae le misure adottate dalla titolare sono tese ad evitare qualsiasi potenziale contagio. «La spesa ci viene consegnata in albergo e siamo noi a cucinare per gli ospiti. I familiari, come previsto dalle norme regionali, non accedono da tempo. Noi, tuttavia, abbiamo deciso di fare qualcosa in più: isolarci all'interno della struttura per tutelare sia la salute degli anziani che dei nostri familiari. Sono conscia dei sacrifici fatti fin qui dalle persone che lavorano per me. C'è anche un ragazza che avrebbe dovuto sposarsi a fine maggio. Spero tengano ancora duro, sono certa che a breve ne usciremo».