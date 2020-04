Coronavirus in Campania, altri otto contagiati nella clinica di Somma Vesuviana

«Abbiamo la notizia di 15 casi positivi presso la Clinica di Santa Maria del Pozzo, dunque 8 nuovi casi - comuncia Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana - non sono cnostri concittadini. La situazione ora è questa: 6 guariti, 2 deceduti, 17 sommesi attuali positivi, 14 persone in quarantena più ora i 15 casi registrati alla Clinica tra i quali non ci sono sommesi. Attendiamo i risultati sugli altri 350 tamponi». © RIPRODUZIONE RISERVATA