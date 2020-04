Coronavirus a Napoli, il sindaco de Magistris: pochi fondi, serve un decreto «Cura comuni»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«I sindaci aspettano ancora che il Governo vari unsenza il quale tutti i Comuni d'Italia rischiano di cadere come birilli. Fino ad oggi la risposta alle nostre proposte è stata tiepida, fatta di promesse, di impegni ma di concreto non c'è nulla se non i fondi per i buoni spesa». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris , inconvocato per fare il punto della situazione sull'emergenza coronavirus e i provvedimenti varati dall'amministrazione comunale. Proprio affrontando il tema dei buoni spesa, il sindaco ha rimarcato la necessità che il Governo «rifinanzi la misura così come si è impegnato a fare».Allo stato attuale, il Comune di Napoli ha accolto 26mila domande per iarrivando a soddisfare le esigenze di 130mila persone, misura a cui l'ente ha affiancato l'istituzione del Banco alimentare per arrivare a un maggior numero di persone. «È necessario che il Governo immetta liquidità per i Comuni - ha sottolineato - perché allo stato noi non incassiamo nulla. Bisogna lanciare il cuore oltre l'ostacolo come abbiamo fatto noi cancellando tutte le imposte e le tasse per le attività produttive ed economiche dando un segnale forte e importante che impegna anche il Governo a finanziare gli enti locali».