Coronavirus, tre infermieri del Pascale riproducono con le divise la bandiera italiana: la foto è virale

Coronavirus, diventa virale la foto di tre infermieri del Pascale che con le loro divise tricolori hanno riprodotto la bandiera italiana. Postata stamattina sui social in brevissimo tempo è stata condivisa da migliaia di persone diventando il simbolo dell'Italia che non si ferma. Il cuore degli ospedali, infatti, non si è mai arrestato, la mente dei ricercatori è in piena attività per trovare una risposta al virus che ha trasformato il mondo. Anche se fuori tutto è immobile c'è chi resta al lavoro per far sì che presto tutti possano uscire di casa.

Ultimo aggiornamento: 16:40

