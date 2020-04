Coronavirus: il collegamento da remoto non funziona, rinviata seduta del Consiglio regionale Campania

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stata rinviata, per motivi tecnici, lache era stata convocata per una informativa sull'emergenza Coronavirus in Campania. Si sono registrate difficoltà nei collegamenti tra i vari consiglieri (alcuni presenti in aula con la presidente D'Amelio) ed altri dalle loro abitazioni o uffici. Era previsto anche l'intervento del presidente della Giunta regionale, Vincenzo De Luca . Il vicepresidente del Consiglio regionale,ha quindi proposto un rinvio di 24 ore per consentire di testare il sistema di collegamento audio video.