Coronavirus a Napoli, nuove agevolazioni per le bollette dell'acqua

Abc, l’azienda municipalizzata per l’acqua pubblica, comunica che ha adottato misure straordinarie per favorire l’utenza in difficoltà economica a seguito dell’emergenza coronavirus e della grave crisi sociale che sta investendo Napoli. «Abbiamo previsto ulteriori misure - dichiara Sergio D’Angelo Commissario straordinario di Abc - per agevolare l’utenza, incentivando il ricorso a rateizzazioni ed ampliando il periodo di emissione e scadenza delle fatture per le quali prevedere l’addebito degli interessi moratori».

Con la delibera di oggi, attuando condizioni migliorative di quelle previste dalla normativa vigente, agli utenti che ne faranno richiesta, Abc Napoli concederà – fino al 31/12/2020 – il maggior numero di rate possibili, con un minimo di 12 rate mensili senza il versamento di un acconto; esenterà dall’addebito degli interessi moratori le fatture emesse nel 1° trimestre 2020, che saranno pagate o rateizzate entro il 31/12/2020; esenterà dall’addebito degli interessi moratori relativi ai servizi acquedotto e fognatura, anche le fatture emesse nel 2° e nel 3° trimestre 2020, che saranno pagate o rateizzate entro il 31/12/2020.

