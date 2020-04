«Avete portato il Covid nel palazzo: la lettera choc nella buca di padre e figlia infermieri in prima linea

Ultimo aggiornamento: 19:44

Una lettera anonima con i caratteri a stampa incollati per formare un messaggio. «Grazie a te e a tua figlia che avete portato il Covid nel palazzo». Questa mattina a trovarla nella buca della posta Franco e Teresa Vetro, padre e figlia infermieri di Torre del Greco impegnati in prima linea in due ospedali per l’emergenza coronavirus . Un gesto codardo e criminale, mutuato dai più fantasiosi thriller o, peggio, dai metodi criminosi delle minacce anonime.Un gesto che ha addolorato i due infermieri, tra l’altro mai contagiati dal Covid-19 e sempre attenti nelle misure di prevenzione e tutela. Franco lavora come infermiere nel reparto Covid del Loreto Mare di Napoli mentre Teresa, appena 25enne, lavora nel reparto pediatrico Covid del Policlinico di Napoli. «Sono senza parole - ha detto Teresa- ma non riesco a nascondere la rabbia. Mi sento avvilita per il declino morale di questa società, nonostante molti si nascondano dietro ai complimenti e all’ipocrisia. Quanti magari ci chiamano eroi, poi ci trattano da appestati. E non è l’unico atto di "razzismo".Pensi che dall’inizio dell’emergenza non ho trovato una stanza in affitto nei pressi del Policlinico; il mio scopo era di non tornare a casa dopo il lavoro con il rischio, nel caso di positività al virus, di contagiare mia madre che è un soggetto a rischio». Un caso che già si è verificato nei giorni scorsi a Castellammare di Stabia e, secondo alcune testimonianze, in altre parti d’Italia. Un segnale di intolleranza e diffidenza verso l’altro, un clima d’odio già latente che il virus pare aver solo scoperchiato.