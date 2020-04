Gag on line e dirette flop, il consiglio regionale sul Coronavirus in Campania diventa una farsa

Da due mesi migliaia di campani studiano o lavorano in gruppo tramite le piattaforme web, senza riscontrare particolari problemi. Il Consiglio regionale, invece, non pare avvezzo alla tecnologia. Dopo i problemi tecnici riscontrati giovedì durante la diretta della seduta consiliare dedicata al coronavirus, interrotta al punto da doverla rinviare a 24 ore dopo, ieri la ripresa video in tempo reale sul sito istituzionale e il canale Youtube non è proprio partita. Buio pesto, tra l’incredulità generale. Niente diretta come annunciato violando, di fatto, lo statuto e il regolamento dell’assemblea legislativa che prevedono la massima partecipazione ai lavori da parte della cittadinanza e degli esponenti dell’informazione. E il giorno prima, durante il tentativo, fallito, di svolgere la seduta on line, non sono mancate gag di consiglieri che chiedevano: «Devo premere la manina per collegarmi?». “…Io nun ‘a veco ‘a manella! Ma forse cca, ‘a manella!”. De Luca sbotta: «Abbiamo fatto conferenze con Roma e si sentiva benissimo». Il presidente del Consiglio prova a giustificarsi: «Con le nuove tecnologie abbiamo tutti difficoltà a cominciare da me». E ancora: «Non si sente e non si vede niente». «Presidente, presidente io mi sento ma voi non mi sentite...».

Nel secondo tentativo a “circuito chiuso»” è poi scoppiata la polemica: «Questa è una riunione privata, vogliamo comprendere le ragioni della mancata diretta», l’accusa rivolta alla presidente Rosetta D’Amelio dal capogruppo dei Cinquestelle Valeria Ciarambino che intanto trasmetteva la seduta sul suo profilo facebook. Una prima precisazione è giunta dal vicepresidente del Consiglio, il deluchiano Tommaso Casillo. «Problemi tecnici, la seduta sarà pubblicata in differita al termine della riunione», ha detto per sopire la polemica. In tempo reale hanno sollevato il caso gli organismi rappresentativi dell’informazione regionale. «La mancata trasmissione in diretta della riunione – ha dichiarato il presidente dell’Ordine dei Giornalisti Campania, Ottavio Lucarelli - rappresenta un grave errore. Una scelta che va contro la trasparenza e penalizza non solo l’informazione ma tutta la pubblica opinione. De Luca ha svolto una lunga informativa sul Coronavirus e chiediamo che l’intera seduta sia al più presto messa in rete». Il Sindacato unitario dei giornalisti ha giudicato «assurdo» che il Consiglio regionale «non riesca a trasmettere una diretta streaming dell’Assemblea».



Un paio d’ore dopo la chiusura dei lavori, suè stato pubblicato l’intero video. «Nessuna scelta che va contro la trasparenza. Semplicemente un problema tecnico. Stamattina, prima di iniziare la seduta del Consiglio, i sistemi informativi del Consiglio mi hanno comunicato che c’è un problema sul server utilizzato per la diretta streaming e che non era possibile, quindi, svolgere contemporaneamente la diretta e i collegamenti per la seduta di Consiglio. A quel punto, proprio per garantire l’informazione ai cittadini e la trasparenza, ho dato disposizione di registrare la seduta e di pubblicarla integralmente sul sito e sul canale YouTube del Consiglio, alla conclusione dei lavori», si è difesa la D’Amelio nel tentativo di coprire il secondo flop consecutivo. «Infine – ha concluso - non è stata una riunione privata. I giornalisti che volevano seguire i lavori, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, potevano farlo, tant’è che un operatore ha chiesto di poter accedere al piano dell’Aula ed è venuto a fare le riprese». In termini di, due fattori che viaggiano necessariamente insieme oggi nella pubblica amministrazione sempre più digitalizzata, va fatto evidentemente ancora tantissimo. Del resto, l’ultimo post sulla pagina facebook del Consiglio risale al gennaio 2019, un anno e mezzo fa. Eppure con le dirette sui social, in questo periodo dihanno parlato ai cittadini dal premier Conte al governatore De Luca.