Coronavirus a Napoli, una messa social per ricordare Annalisa Durante

Sarà trasmessa in diretta Facebook e su un canale YouTube una messa in memoria di Annalisa Durante, vittima innocente della camorra, a 16 anni dalla sua morte. Sarà don Tonino Palmese, presidente della Fondazione Polis, a celebrare la messa in ricordo di Annalisa Durante, uccisa a Forcella all'età di 14 anni in agguato di camorra. Alla luce delle misure di contenimento del contagio, chiunque volesse potrà partecipare alla celebrazione eucaristica in diretta facebook, officiata da don Tonino Palmese, collegandosi alle ore 12,45 di venerdi 27 marzo all'indirizzo https://it-it.facebook.com/donBoscoNapoliOranapoli/.



«Il valore della memoria resta intatto anche in questo periodo di grave emergenza sanitaria - ha detto don Tonino Palmese, che ha accolto la richiesta della famiglia di Annalisa di condividere la celebrazione eucaristica on line - Ricordare Annalisa nel giorno della sua uccisione significa non abbassare la guardia di fronte alla violenza, così come ricordarla lo scorso 19 febbraio, giorno della sua nascita, è stata per noi l'occasione di mostrare la bellezza della vita che c'è a Forcella e che è sorta dalle ceneri di Annalisa». «Domani al Don Bosco, insieme ad Annalisa - aggiunge - faremo memoria di tutte le vittime innocenti della criminalità, contro il virus delle mafie e dell'indifferenza».



L'Associazione Annalisa Durante, per l'occasione, ha allestito un canale YouTube, raccogliendo i video principali pubblicati sulla sua storia e sulle attività sorte in sua memoria. Tra i video caricati spiccano quelli del Premio Nazionale «La Meridiana dell'Incontro», svoltosi in occasione del 30esimo compleanno di Annalisa: oltre 25 interventi di autorità, scuole, associazioni, artisti e gruppi provenienti da tutta Italia. «È solo l'inizio di un progetto - ha affermato il presidente dell'Associazione Giuseppe Perna - destinato a crescere e ad ospitare la documentazione di tutte le iniziative sorte in Italia in ricordo di Annalisa». «Sono molte, infatti, le scuole, i presidi di Libera, le fondazioni e le associazioni che hanno intitolato o dedicato luoghi, concorsi e attività alla memoria di Annalisa Durante - ha concluso - Attendiamo l'invio di filmati che pubblicheremo sul canale youtube».

