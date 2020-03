Coronavirus a Napoli, il Tar respinge il ricorso di Cicelyn contro Asl e Regione

La Quinta sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha respinto il ricorso presentato dal giornalista Eduardo Cicelyn contro l'Asl Napoli 1 e la Regione Campania. Ne dà notizia con una nota l'Unità di Crisi Regionale contro il Coronavirus.

Cicelyn aveva pubblicato sulun pezzo nel quale faceva un resoconto delle sue uscite da casa senza un valido motivo. Nei suoi confronti era stata adottata la misura della, come spiegava l'Asl, «in doverosa esecuzione di un superiore atto amministrativo e sulla scorta della esplicita ammissione, da parte del dottor Cicelyn, di plurime e reiterate violazioni di provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di igiene e sicurezza pubbliche».

«È un assurdo e ignobile attacco alla libertà di stampa, di pensiero e di espressione», aveva ribattuto Cicelyn. «Non sono contagiato, non mi hanno trovato per strada e multato per questo, ma vengo processato per le intenzioni». Ora la decisione del Tar.



