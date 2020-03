Coronavirus, prosegue lo stop ai colloqui: 194 cellulari per i detenuti della Campania

«Sono 194 i cellulari che sono stati distribuiti negli istituti penitenziari della Campania e il provveditorato sta valutando alcune iniziative di potenziamento della dotazione che consentirà ai detenuti di potersi mettere in collegamento ancora più agevolmente con i propri familiari». Lo rende noto il provveditore per le carceri della Campania Antonio Fullone. «Le normative nazionale e regionale tese a fronteggiare l'emergenza coronavirus - ha detto Fullone - hanno indotto il Ministero della Giustizia ad armonizzarsi».

La data di ripristino dei colloqui in carcere, fissata per lunedì prossimo, è stata procrastinata e il Dap ha distribuito 1600 cellulari donati dalla Tim in tutti gli istituti penitenziari italiani. Fu proprio la sospensione dei colloqui a determinare le violente rivolte nelle carceri di mezza Italia nelle scorse settimane. «Stiamo valutando l'adozione di una interessante piattaforma di collegamento in videoconferenza - spiega Fullone - che dovrebbe consentirci già dalla prossima settimana l'implementazione del sistema ed agevolare ulteriormente i colloqui a distanza che finora sono stati sostenuti attraverso skype, un sistema non strutturato per sostenere i carichi attuali».

