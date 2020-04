Coronavirus in Campania: folla ai funerali di Sommese, 54 persone multate ​dai carabinieri

In relazione agli assembramenti verificatisi lo scorso 18 aprile presso l’ospedale di Nola e il Comune di Saviano, in occasione del tragitto del feretro del Sindaco Sommese, i Carabinieri della Compagnia di Nola, alla data odierna, hanno complessivamente notificato 54 sanzioni amministrative ad altrettante persone individuate tra i presenti ai due eventi. Sono tuttora in corso attività per l’identificazione di ulteriori partecipanti agli assembramenti.



