Coronavirus in Campania, panico per il focolaio nell'ospizio di Ischia: due morti e 26 positivi, contagiato anche un bimbo di 3 anni

Due morti, ventisei «positivi» tra pazienti, operatori sanitari e familiari, compreso un bimbo di tre anni. Sono le cifre di un bilancio provvisorio che terrorizzano l’isola verde. Le cifre del focolaio Covid-19 esploso nella struttura per anziani di Villa Mercede di Serrara Fontana, a Ischia. Era stato preannunciato nei giorni scorsi dalla morte di una nonnina che aveva – sembra una certezza ormai - contratto il virus dopo un ricovero all’ospedale La Schiana di Pozzuoli, contagiando a sua volta altri ospiti della residenza.

Sembrava un giallo. Ora è un «caso» deflagrato con potenza inaudita. Mentre il sindaco, l’ingegnere Rosario Caruso, si affretta a sottolineare che «Serrara non è zona rossa», le polemiche si rincorrono a velocità impressionante. Come la paura. «È in corso – aggiunge Caruso – l’isolamento dei cinque pazienti negativi, e la piazza che ospita la Rsa è stata chiusa al traffico. Abbiamo chiesto il supporto di tutte le forze dell’ordine per presidiarla. Dobbiamo mettere in campo tutte le azioni a difesa della popolazione. Sono già state stabilite le modalità per la sanificazione dell’area e delle strade del territorio, in particolare quelle dove sono presenti cittadini affetti da Covid. Invito i cittadini a evitare spostamenti non necessari. In questo modo non si corrono rischi di alcun tipo». Gli ospiti della Rsa risultati positivi al «Sars-CoV-2» sono in condizioni accettabili, sostanzialmente buone. «Non è comunque possibile trasferirli, neanche in ospedale – conclude il sindaco - perché eventuali spostamenti inciderebbero sul loro stato fisico: l’età dei pazienti è compresa tra i 70 e i 100 anni».



I toni dell’allarme e delle reazioni sono alti. «C’è da affrontare con estrema sensibilità una vicenda che potrebbe anche aprirsi verso un ipotetico scenario da epidemia colposa» attacca Maria Grazia Di Scala, consigliere regionale di Forza Italia. «Ci troviamo di fronte – ricorda Di Scala - a un maxi focolaio tra degenti, operatori e anche un bambino di tre anni, figlio di un’operatrice che lavora lì come inserviente per ricevere uno scarno stipendio a mesi alterni e con mensilità arretrate da percepire. Anche per questo, a finire sotto accusa è la gestione della Asl Napoli 2 Nord, la stessa che sta gestendo l’emergenza al La Schiana di Pozzuoli».

Per Gennaro Savio, dirigente del Pcim-l, ci sarebbero «responsabilità che vanno individuate in chi doveva tenere in sicurezza ospedali e residenze per anziani. Ci troviamo dinanzi a un vero e proprio disastro. Da oltre un mese e mezzo chiediamo con insistenza tamponi a tappeto per operatori sanitari, ricoverati e per tutti coloro che si apprestano a essere ricoverati. Se si fosse fatto, non saremmo giunti a tanto». Il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli ha inviato una nota alla direzione generale dell’Asl. «Purtroppo il focolaio, se pur individuato da due settimane, ha continuato a espandersi. Sappiamo – scrive Borrelli - che la Asl è già intervenuta. Chiediamo di sapere quali provvedimenti sono stati adottati e se la direzione sanitaria di Villa Mercede e la stessa Asl abbiano rispettato tutti i protocolli e le disposizioni idonei al contenimento dell’espansione del contagio».



