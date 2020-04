Coronavirus a Napoli: famiglia in difficoltà, i carabinieri portano il latte per la neonata e una lavatrice

Si è rivolto ai carabinieri per chiedere aiuto e i militari non si sono fatti pregare: un militare gli ha fatto recapitare il latte per la sua bimba nata lo scorso 20 marzo mentre un altro gli ha acquistato la lavatrice di cui era sprovvisto. Iniziativa di solidarietà a Somma Vesuviana nei confronti di un 44enne che viveva in stato di indigenza in un monolocale da 30 metri quadri. L'uomo ha reso noto l'episodio con un post su Fb. L'uomo ha riferito di vivere in condizioni economiche precarie e di non riuscire a mantenere il proprio nucleo familiare, composto dalla convivente e dalla bimba. © RIPRODUZIONE RISERVATA