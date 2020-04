Napoli, spacciatori di cocaina in arresto: scatta anche la multa per violazione norme Covid

Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Cesare Rosaroll due persone a bordo di un’auto che, alla loro vista, si sono disfatte di un involucro accelerando la marcia per darsi alla fuga. I poliziotti, dopo un inseguimento, hanno raggiunto e bloccato l'auto in piazza Carlo III ed hanno recuperato l’involucro di cocaina del peso complessivo di circa 72 grammi.

Vincenzo Bizzarro e Antonio Rocco, di 25 e 44 anni, acerrani con precedenti di polizia, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a Pubblico Ufficiale nonché sanzionati per aver violato le norme finalizzate a contenere il contagio da Covid19.