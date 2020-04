#IoRestoaCasa, è il motto di tutti che nei giorni dell'emergenza Coronavirus. Ma un nuovo messaggio, #IoVoglioRiaprire, arriva in queste ore dai maestri della pizza napoletana. Non alla cieca, naturalmente, e non senza le necessarie misure di sicurezza, ripartendo magari per gradi, dalla consegna a domicilio. Il senso dell'iniziativa è in sostanza quello di spingere sull'acceleratore della (speriamo vicina) fase di ripresa dall'epidemia, perché non si perdano aziende, posti di lavoro, sapori tipici della nostra terra.

Questo il testo condiviso dai pizzaioli di Fipe-Confcommecio, Associazione Verace Pizza Napoletana, Unione pizzeria storiche napoletane Le Centenarie, Associazione Pizza Tramonti, Associazione ristoratori uniti del Sannio e dell'Alto Casertano:

#iovoglioriaprire, perché…

sento la responsabilità ed il peso delle famiglie dei miei collaboratori che aspettano un sostegno.

Voglio onorare i miei impegni con fornitori e contratti senza chiedere aiuti a nessuno.

Voglio ristorare e aiutare le persone.

Posso svolgere il mio servizio in sicurezza.

Voglio poter scegliere la consegna a domicilio, come nel resto del mondo.

Il Virologo Burioni dice che i contenitori da asporto non sono pericolosi.

… infine voglio lavorare, ho sempre lavorato ed un uomo che non lavora è un uomo senza dignità.



