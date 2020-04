Coronavirus in Campania: rissa nel supermercato a Casoria, altre due persone denunciate

Sono state identificate e denunciate altre due persone coinvolte nella rissa in un supermercato a Casoria per il mancato rispetto della fila e uso di mascherine. Altre due erano state già denunciate. I carabinieri hanno acquisito il filmato circolato online che riprendeva quanto avvenuto e le immagini del sistema di videosorveglianza del centro commerciale, identificando i restanti 2 responsabili. I militari della stazione di Arpino di Casoria li hanno denunciati per rissa aggravata in concorso: si tratta di un 44enne e un 43enne, entrambi del posto e già noti alle forze dell'ordine.

Ultimo aggiornamento: 14:50

