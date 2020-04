Coronavirus in Campania, bloccati in Colombia avvocato e imprenditore di San Giorgio a Cremano

Un avvocato e un imprenditore di San Giorgio a Cremano sono bloccati a Bogotà e non possono rientrare in Italia, in quanto è vietato ogni tipo di spostamento, sia interno che esterno al territorio colombiano. Con loro vi sono altri 45 italiani, tra cui anziani, minori e una donna incinta. A molti di loro da giorni sono stati cancellati i voli di ritorno e sono in difficoltà. A comunicarlo sulla sua pagina facebook è il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno che in queste ore è al lavoro per trovare una soluzione al problema. «Appena avuta la notizia, attraverso l'avvocato Aldo Galdieri, ho immediatamente contattato dei riferimenti istituzionali e ieri sono riuscito a parlare con un rappresentante istituzionale della Farnesina per sottoporre il caso dei due sangiorgesi e degli altri italiani e sollecitare un intervento rapido e risolutivo», scrive il sindaco. «Il primo obiettivo deve essere ovviamente fornire agli italiani in difficoltà i beni di prima necessità e poi permettergli al più presto di fare ritorno in Italia. Continuerò a seguire il caso, certo che il Governo troverà una soluzione nel più breve tempo possibile e riporterà i nostri concittadini dai loro familiari».



