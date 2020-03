Coronavirus a Napoli, la resistenza degli edicolanti: «Noi aperti al servizio dei cittadini»

In questi giorni di emergenza sanitaria e di restrizione delle libertà di movimento, con i social diventati un costante motore dal quale attingere notizie nella maggior parte dei casi false e fuorvianti, le edicole rappresentano più che mai avamposto dell'informazione. Ma proprio a causa dei problemi legati alle misure di contenimento del contagio da covid19, numerose sono quelle che hanno chiuso negli ultimi giorni. L'allarme, lanciato dal Sindacato unitario dei giornalisti della Campania, non lascia indifferente chi invece in queste settimane sta tenendo aperto il proprio chiosco di giornali e, anzi, si sta organizzando anche con consegne a domicilio per garantire da un lato la sopravvivenza stessa dell'attività, dall'altra il diritto all'informazione. Tra chi, invece, ogni mattina non fa mancare il proprio contributo e apre regolarmente l'edicola, ci sono Teresa e Francesca, titolari da appena un mese di un'edicola a Sant'Anastasia, in provincia di Napoli.



Le due giovani edicolanti si appellano ai tanti colleghi che, stremati dal perdurare dell'emergenza, stanno gettando la spugna. «Resto basito di fronte all'allarme lanciato in questi giorni dal sindacato dei giornalisti - dice Teresa - Bisogna andare avanti e restare aperti. I decreti lasciano a noi edicolanti, così come ai supermercati e alle farmacie, un compito importante: quello di restare al servizio dei cittadini in un momento difficile per tutti. Il diritto all'informazione è sacro e, alla luce dei decreti che limitano la libertà di movimento, i cittadini devono trovare aperta l'edicola sotto casa». «In queste settimane, poi – prosegue Teresa che ha rilevato con Francesca l'edicola di via Gramsci appena un mese fa - le persone stanno riscoprendo il piacere di fare un cruciverba, di leggere un buon libro, di comprare album per i bambini per non tenerli costantemente davanti ai tablet. I giornalisti di tutta Italia sono in trincea per garantire al Paese il diritto all'informazione, dobbiamo sostenerli e restare aperti perché leggendo i giornali possano discostarsi dalle fake news che circolano sui social e creano confusione e disinformazione. Colleghi, non molliamo: tutti insieme supereremo l'emergenza».



Secondo il dato divulgato dal Sugc sono chiuse attualmente, tra Napoli e la sua provincia, 75 edicole: 29 in città, 4 sull'isola di Ischia e il resto negli altri comuni dell'hinterland. La situazione non è migliore nelle altre province della Campania.