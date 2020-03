Coronavirus a Napoli, Emilio medico in trincea: «Sfido il virus per assistere i malati cronici»

«Ci sentiamo inermi, perché non conosciamo il nemico da cui difenderci. Ecco perché ora più che mai diciamo a tutti: noi ci siamo, voi restate a casa». Lui è Emilio Bellinfante, 53 anni, responsabile della Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza del pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini, dove lavora da 14 anni. Quello dove ai primi di marzo medici e infermieri dovettero difendersi dalla furia dei parenti del 15enne ucciso da un carabiniere dopo un tentativo di rapina. «Una scena da guerra», l'aveva definita allora il primario. Ma nulla a confronto di quello che ora il personale dell'unico pronto soccorso rimasto aperto al centro di Napoli sta affrontando.



«Purtroppo sta precipitando. Adesso iniziamo a vedere la malattia».

In che senso?

«C'è un picco di ricoveri, dato che si sono sviluppate le complicanze. Il virus è micidiale perché si manifesta con sintomi banali come decimi di febbre, poi ci si aggrava con il sorgere della polmonite interstiziale».

Come gestite i casi sospetti?

«Non essendo Centro Covid, da noi arrivano pazienti con insufficienze respiratorie. Attualmente abbiamo 5 casi sospetti che attendono l'esito del tampone».

Che tipo di pazienti sono?

«Prima avevamo un uomo di 47 anni, che è risultato positivo ed è stato trasportato al Cotugno. Quelli che abbiamo ora in osservazione, in stanze isolate ovviamente per non inquinare il pronto soccorso, hanno tra i 70 e gli 80 anni. Tra questi ci sono pazienti affetti da patologie tumorali, cardiopatici e malati di Alzheimer».

Dove accogliete questi presunti casi?

«Abbiamo spazi ristretti purtroppo. E lo stesso pronto soccorso si è ulteriormente ridotto perché abbiamo dovuto cedere un'ala alla Rianimazione, dove sono in corso lavori di ristrutturazione. Ma per evitare di andare in affanno, abbiamo predisposto per i casi sospetti di Coronavirus che arrivano un percorso pre-triage, che prevede che il paziente venga prima visitato in una stanza, dove viene sottoposto a prelievi, ecografia del torace con apparecchiatura mobile e tampone. Dopo di che viene trasportato in una delle stanze che abbiamo allestito al terzo piano nell'ex Medicina».

Come fronteggiate le altre emergenze?

«Abbiamo registrato un calo vertiginoso degli accessi: prima della pandemia 200 al giorno, ora sono ridotti a 60-70. Questo vuol dire che la gente si cura a casa, avendo paura di infettarsi venendo in ospedale».

Quali saranno le conseguenze, secondo lei?

«Stiamo assistendo a un suicidio di massa, perché la paura e l'ignoranza sono gli alleati di questo virus, che addirittura spinge a non curarsi anche nei casi più gravi. Ieri è venuto un ultraottantenne che aveva 4 di emoglobina ed era affetto da Alzheimer, ma aveva il timore di venire al pronto soccorso. Alla fine si è convinto e ci è arrivato da solo. Quanti morti in più avremo, mi chiedo, se nessuno verrà a farsi curare per paura del contagio?».

Che rapporto avete con i pazienti sospetti?

«Come medici e infermieri viviamo un misto di paura e altruismo, perché vogliamo aiutarli, ma pensiamo anche ai nostri cari a casa. I pazienti in isolamento sono completamente abbandonati e negli occhi gli si legge la tristezza. Non parlano, ma sono coscienti. Per loro siamo come astronauti che non possono neanche tenergli la mano o fargli una carezza e questo ci fa sentire impotenti».

