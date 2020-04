I soliti cani a spasso, urla di bambini, palloni e passeggini. Proprio come se non ci fossero i divieti. Questa volta le piazze prese d’assalto sono quelle del Centro Direzionale dove le forze dell’ordine, sono intervenute in mattinata per controllare i cittadini a spasso. Un comportamento, contrario ai decreti vigenti, che ha scatenato le ire dei residenti che vivono in zona ed affacciano sul piazzale.



«Abbiamo sentito le grida dei ragazzini – affermano gli abitanti del posto – che giocavano accanto la fontana e ci siamo affacciati. In piazza c’erano parecchie persone e fortunatamente una volante della Polizia li ha allontanati. Noi quando vediamo assembramenti li segnaliamo ma in questi giorni sono stati più frequenti. Queste persone devono capire che la guardia non deve essere abbassata. Dobbiamo ancora rimanere in casa per il bene di tutti».

