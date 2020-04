Coronavirus a Napoli: pretende le mascherine gratis e devasta la farmacia

Federfarma Napoli denuncia l'aggressione verbale ai danni di un farmacista del quartiere Marianella, periferia di Napoli, impegnato, assieme a un collaboratore, nella consegna delle mascherine che la Regione Campania sta distribuendo gratuitamente alla popolazione grazie alla collaborazione dei titolari di farmacia. Sul posto sono dovuti intervenire i carabinieri della Compagnia Vomero per verbalizzare l'accaduto e riscontrare le minacce subite. «Stamattina è entrato in farmacia un uomo - racconta il dottor Riccardo Terranova, titolare della farmacia - pretendendo a tutti i costi le mascherine gratis; invitato da un mio collaboratore ad esibire un documento che ne comprovasse l'esenzione per reddito, ha iniziato a inveire e a protestare in malo modo. Sono intervenuto per invitarlo a calmarsi e ad ascoltare le necessarie spiegazioni ma è passato dal nervosismo alle minacce. Per fortuna è uscito, ma non prima di aver scalciato espositori e mobili della farmacia facendo riversare i prodotti sul pavimento, compresa la colonnina di gel disinfettante riservata ai clienti». «L'accaduto è testimonianza del pathos che coinvolge la cittadinanza - commenta Michele Di Iorio, presidente di Federfarma Napoli - ed è un ulteriore fenomeno di intolleranza nei confronti dei farmacisti, i quali peraltro nella circostanza prestano la loro opera a livello volontario. È triste - la conclusione di Di Iorio - dover constatare che ad un atto di generosità si risponda con un gesto di ignorante violenza».

