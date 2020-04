Coronavirus a Napoli, la fase due è già partita: decine di persone a passeggio in strada

La fase 2 è partita all'insaputa di chi doveva dare il via. In strada, al centro di Napoli, la vita è tornata a scorrere, lentamente. Oltre alle interminabili file ai supermarket c'è chi ha scelto una panchina al sole per fare due chiacchiere, chi passeggia guardando le vetrine e chi aspetta l'autobus alla fermata senza però prenderlo.



Piccole evasioni, grossi rischi. Si attendono notizie per la nuova fase e, forse proprio l'assenza di un traguardo, di un obiettivo, ha spinto qualcuno in strada.