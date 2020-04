Coronavirus a Napoli, riapre la Fincantieri: in 60 al lavoro con le nuove regole

«Da oggi in poi lavoreremo in maniera diversa. Sarà tutto nuovo e dovremo abituarci a tutti i cambiamenti perché sono necessari». Gli operai Fincantieri commentano così il primo giorno di lavoro ai tempi del Covid 19. Ieri Stabia, come tutti gli altri stabilimenti del gruppo che ne conta in totale otto nel Paese, ha aperto i cancelli. In quelle aree, dove di fatto si crea un'altra piccola città fatta di persone provenienti ognuno da un comune diverso, nei tempi pre-Covid 19 si lavorava spalla a spalla, ci si spostava da un reparto all'altro senza problemi o permessi particolari. Adesso per proteggersi gli uni con gli altri gli operai Fincantieri devono limitare i loro spostamenti e seguire regole ben precise. I primi reparti ad aprire sono stati quello della navale, la pannel-line e la sagomatura. Insomma dove si disegna e si taglia la lamiera che poi diventa lo scafo di una nave. E il lavoro che l'azienda ha svolto durante l'assenza degli operai è stato giudicato dalla Fim Cisl un modello da seguire e applicare al più presto: «Insieme a Fca e Hitachi, Fincantieri ha fatto da apripista - spiega Biagio Trapani, segretario generale Fim-Cisl Napoli - prendano esempio gli altri, soprattutto il settore aerospaziale napoletano e la piccola e media impresa si convincano che il posto di lavoro deve essere un luogo assolutamente protetto. Dobbiamo ripartire da questa visione perché ci sono state troppe vittime anche a causa del cinismo padronale».



Al loro rientro ieri mattina gli operai si sono trovati davanti ad un doppio ingresso regolato con delle apposite strisce a terra, al controllo della temperatura e ad un'ora di formazione sui comportamenti e il distanziamento precauzionale da tenere nei reparti fornendo anche un opuscolo in cui sono state riassunte le regole dello stare insieme per evitare contagi. Come per altri stabilimenti,, a Stabia 60 tute blu divisi in tre turni di lavoro. Gradualmente rientreranno gli altri e per ultimi gli operai dell'indotto. «È stata effettuata un'accurata mappatura del cantiere e sono state stabilite le regole per consentire a tutti di lavorare con serenità - commentadi Fincantieri a Castellammare - Certo, la preoccupazione resta. È molto semplice gestire una struttura con i pochi operai che eravamo oggi. Ma tra una settimana entrerà un secondo scaglione e via via il resto. Dopo il 3 maggio rientrerà anche l'indotto e andremo a saturazione, circa mille operai nel cantiere». E dal collettivo Fim-Cisl di fabbrica arriva la richiesta di attenzione proprio per le ditte esterne: «Alle nostre Rsu chiediamo di verificare se qualche imprenditore, approfittando della crisi, ha snellito il proprio organico». Ad ogni operaio vengono date tre mascherine al giorno da utilizzare durante il lavoro e dove ci sia necessità, anche guanti in materiale protettivo che possono essere cambiati più volte vista l'impossibilità ad utilizzare quelli in lattice usa e getta. Una ditta provvede al termorilevamento ai cancelli, ed è stata rafforzata l'impresa delle pulizie che lavora a ciclo continuo per disinfettare più volte durante il giorno le maniglie delle porte e gli oggetti nei luoghi di lavoro e sanifica i bagni ogni ora. Percorso separato per gli autotrasportatori che non dovranno scendere dagli automezzi. Sanificazione delle cabine di lavoro alla fine di ogni turno e, in ogni reparto, megafoni che ripetono ogni quarto d'ora le istruzioni in quattro lingue.