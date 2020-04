Coronavirus a Napoli, decine di persone in strada (senza mascherine) alle spalle del corso Umberto

Siamo in pieno centro a Napoli, nelle stradine al ridosso del Rettifilo. Qui è via Palmieri, una traversina di corso Umberto. Ogni giorno la scena si ripete. e i rischi sono evidenti. Entrano ed escono da questo palazzo senza una divisa, senza uno stendardo e senza un colore di appartenenza. All'esterno del palazzo non compare nessuna associazione riconosciuta. Sono ragazzi, signori, signore, anziani, extracomunitari che caricano e scaricano ogni mattina quelle che sembrano derrate alimentari o altro materiale. Senzatetto, rom e altre persone entrano nel palazzo nel corso della giornata, prendono i pacchi e vanno via. Ma senza alcun tipo di precauzione, senza controlli.



Il lavoro sembra encomiabile, ma il rischio di un contagio è evidente. Un via vai senza sosta. Nella stradina non ci sono controlli, le auto delle forze dell'ordine non entrano nella traversa limitandosi al corso Umberto.