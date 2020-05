Covid e crisi economica, la fondazione My Earth raccoglie il 5x1000 per i pacchi alimentari

In questi giorni di emergenza, le numerose associazioni e fondazioni operative sia a livello Nazionale che a livello Regionale, grazie all'impegno di tanti volontari, sono riuscite a sostenere diverse famiglie in difficoltà, ma purtroppo la richiesta di aiuto, a causa dell'emergenza sanitaria in corso, continua ad aumentare.



Ecco perchè, anche una società napoletana, la Enrico Jannone Srl, in persona dell'amministratore unico Enrico Iannone ed i suoi collaboratori, spinti da sentimenti di generosità e solidarietà, hanno deciso di attivarsi, con forniture alimentari a diverse Caritas Parrocchiali, tra le quali ricordiamo, quella della Mensa del Carmine di Napoli, nonché diverse famiglie in difficoltà.



In questo momento di particolare crisi economica, non deve rallentare la macchina della carità. Ecco perchè, la società Enrico Jannone Srl con la propria Fondazione My Earth, continuerà a fare la propria parte, con passione ed amore per il prossimo. Per chi volesse contribuire all'attività della Fondazione My Earth, può farlo con il versamento del 5 X mille della prossima dichiarazione dei redditi, indicando nella sezione “sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”, il seguente Codice Fiscale del Comitato My Earth Onlus, C.F. 95076600634. Per info: Fondazione My Earth – cell. 346.4957347 – mail: info@fondazionemayearth.it.



