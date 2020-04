Coronavirus a Napoli, fuga dagli ospedali: sette su 10 evitano il pronto soccorso

La grande paura di Covid 19 e lo stop forzato delle attività sanitarie ospedaliere programmate (non urgenti) e ambulatoriali, hanno creato un grande imbuto. Al palo da settimane visite mediche, interventi chirurgici, prestazioni ambulatoriali e controlli circa lo stato di salute di pazienti cronici e anziani.

Un bisogno silente e inespresso, compresso dall'emergenza ma che, con lo scorrere delle settimane, diventa sempre più pressante. Una situazione che potrebbe, da un lato ripercuotersi sullo stato di salute generale della popolazione, e dell'altro creare i presupposti di un effetto boomerang, foriero di liste di attesa, affollamenti e assembramenti difficili da gestire nella fase di riapertura dei servizi in ospedale e sul territorio. In questo mare sotterraneo di attese senza voce, ci sono quelli che hanno smesso di controllare il colesterolo per paura, quelli che ricordano della propria prostata ingrossata nel, sempre più frequente, tragitto tra il divano e il bagno, chi ha il fegato malmesso da una vecchia cirrosi e lo cela perpetuando la vecchia terapia che il medico di famiglia gli ha prescritto con la ricetta dematerializzata.

Ma anche molte donne che hanno rinunciato in questo periodo alla mammografia e pap-test già prenotati. Per non parlare di uomini e donne che dovrebbero controllare lo stato del colon, delle tante visite procrastinate a data da destinarsi. Verifiche alla vista, controlli alla pressione oculare, indagini dall'otorino per non parlare delle cure dal dentista: da due mesi è tutto fermo. Su questo fronte c'è chi sta a casa con denti provvisori e impianti già effettuati, ma che non ci pensa proprio di tornare sotto un trapano se pure dovessero d'un tratto riaprire gli studi. L'elenco di chi per paura del Coronavirus o per obbligo di distanziamento sociale rinuncia a curarsi è lungo, e comprende ogni branca specialistica. In soccorso ci sono il telefono e la farmacia.



A resistere sono i controlli a distanza (la dermatologia è tra le poche discipline specialistiche che si prestano a tale modalità di controllo in remoto) e la medicina di famiglia che però, anch'essa, registra cali di accessi allo studio dove peraltro bisogna prenotarsi assicurando di non avere sintomi riconducibili a Covid 19. Nei distretti la prenotazione dello specialista è assicurata entro le 72 ore, o 15 giorni, in base ai codici di urgenza. Semaforo verde anche ai punti prelievo delle Asl sempre aperti di mattina. Superate le difficoltà iniziali, legate alle carenze di dispositivi di protezione, le Asl stanno assicurando assistenza ai casi più complessi per pazienti non Covid allettati e non autosufficienti (assistenza programmata, integrata o praticata con l'ausilio dello specialista ospedaliero). In grosso calo gli screening, che andranno riorganizzati in vista della fase 2, garantendo la precisione negli orari delle prenotazioni e il distanziamento nelle attese. Regge invece la rete diabetologica che si è organizzata attorno ai distretti per assicurare l'erogabilità dei farmaci anche ospedalieri con la ricetta dematerializzata. Reclutati al lavoro molti specialisti ambulatoriali che assicurano consulenze telefoniche e visite su appuntamento per la multidisciplinarietà di II livello. Con l'avvio, a fine estate, delle campagne vaccinali i lavoro è destinato a crescere e il personale non è sufficiente.In difficoltà restano molti malati che, pur affetti da patologie croniche, per timore o non conoscenza dei medici del territorio ai quali sono costretti a rivolgersi, rinunciano alle cure fino alla soglia della gravità. Lo stesso accade per la pediatria: nonostante l'impegno della rete dei medici di base prevale la paura dei genitori che arrivano in pronto soccorso, al Santobono e all'Annunziata, con casi clinici più avanzati di quello che sarebbe tollerabile. Calate a picco, anche dell'80 per cento, le prestazioni dei laboratori accreditati e dei centri polispecialistici e di diagnostica per immagini che riguarda solo i casi urgenti, i controlli per gli oncologici e poco altro. Ridotti all'osso i prelievi e le analisi del sangue, tac, ecografie, esami di mineralometria ossea per i controlli legati all'osteoporosi degli anziani, esami di fegato e reni nei centri convenzionati. La spia del calo drastico del ricorso alle strutture sanitarie infine ben rappresentata nei pronto soccorso. Qui il lavoro si è ridotto del 70%. Arrivano ictus e infarti e anche molti senza fissa dimora o anziani poco curati dalle famiglie. Sicuramente manca all'appello l'andirivieni quotidiano della piccola e media traumatologia e le tantissime richieste ad elevato impegno sociosanitario compito della medicina del territorio. Anche gli oncologici vanno altrove, in ambulatorio, e non si ricoverano, ma il Pascale sta lavorando a pieno regime.