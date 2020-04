La diffusione del virus in Campania, così come nel resto del paese, sembra essersi attenuata e forse per questo – oltre che per il tempo gradevole – c’è chi inizia a ripopolare strade e piazze in città. E’ il caso di Fuorigrotta dove in piazza San Vitale le panchine tornano ad essere riutilizzate e di Porta Capuana, “gremita” di extracomunitari seduti ai margini dei giardinetti in via Alessandro Poerio. Il lockdown però non è ancora finito, ma la voglia di tornare “liberi” sembra essere più forte di tutto.



«Noi rispettiamo le regole – affermano i cittadini sui social – e poi dobbiamo vedere queste immagini. Non è possibile continuare così perché l’allarme non è ancora finito».

Una vera emergenza insomma che vede numerose forze dell’ordine impiegate sul territorio, come gli oltre trecento uomini della Polizia Locale.

«Solo nella giornata di ieri – commenta il comandante Ciro Esposito – sono state destinate 364 unità per i controlli anti-covid. Abbiamo effettuato 2169 verifiche e trovato in difetto solo 13 persone. Sono state fermate 1192 auto e controllati 533 esercizi commerciali di cui solo 3 sono stati verbalizzati. I numeri ci raccontano di una cittadinanza rispettosa delle restrizioni. Solo il 5% dei nostri controlli risulta contrario alle regole. Ci sono luoghi dove la situazione è più complessa da gestire ma il nostro impegno, così come quello delle altre forze di polizia, non manca. In questo momento bisogna solo continuare a rispettare le regole e stringere i denti in attesa della ripartenza».



