Coronavirus a Napoli, il racconto di Giovanni: «Ho 34 anni e sono guarito ma ai giovani dico: attenti il virus non conosce età»

«Non pensavo di essere immune ma neanche che avrei sofferto così tanto». Ora riesce a sorridere, Giovanni Albano, il 34enne tornato a casa dopo un mese di ricovero nei reparti Covid del Cotugno. La guardia giurata, nato a Melito ma residente a Napoli, ha «affrontato l'esperienza più dura della propria vita». La voglia di dimenticare è forte almeno quanto l'esigenza di dire a «tutti di fare attenzione e proteggersi dal Coronavirus che colpisce anche i giovani».



«Ho avuto il sospetto dopo tre giorni di tosse e febbre alta, fino a 40 che, nonostante la tachipirina, risaliva in continuazione. Ho chiesto al mio medico di attivare l'iter per i tamponi dell'Asl ma, nel frattempo, le mie condizioni sono talmente peggiorate che mia moglie ha chiamato il 118. Quando è arrivata l'ambulanza, facevo molta fatica a respirare e avevo perso da giorni olfatto e gusto. Mi hanno trasportato al Cotugno dove sono stato sottoposto al tampone che ha confermato la mia positività. Era il 16 marzo».

Lei è stato ricoverato per 30 giorni, cosa è accaduto?

«Solo i primi due giorni sono stato in un reparto Covid di medicina, poi mi hanno ricoverato in terapia subintensiva. È stato necessario trattarmi con il casco per la ventilazione assistita. Non dimenticherò mai quei giorni: riuscivo ad addormentarmi solo perché sfinito dalla stanchezza. Dopo la fase più critica, mi hanno aiutato con dotazioni di maschere più leggere e meno invasive. Sono rimasto in terapia intensiva fino alla dimissione».

Come si sente ora?

«Devo recuperare le forze ma mi sento abbastanza bene. Sono negativo al Covid e devo rimanere a casa altri 20 giorni, dopo i quali farò un controllo al Cotugno. Non sono ancora tornato alla normalità. In casa faccio attenzione a mantenere le distanze con mia moglie e nostro figlio di 4 anni anche se non vedo l'ora di abbracciarli. In ospedale, i momenti più belli che mi davano forza erano quando li sentivo al telefono. Sono riuscito persino a videochiamarli, ora almeno siamo sotto lo stesso tetto».

Cosa si porta dentro di quei giorni?

«In realtà, sto cercando di non pensare a ciò che ho vissuto. Una parte di me vuole dimenticare quella che è stata un'esperienza veramente difficile e della quale non ho avuto piena consapevolezza mentre l'affrontavo. Voglio dire che, in ospedale, il mio pensiero fisso era uscire da quel reparto e tornare dalla mia famiglia. Rifiutavo altri pensieri. Ho avuto paura. Sarò sempre grato a tutti i sanitari che mi hanno fatto rinascere».

Miano, il suo quartiere l'ha accolta con musica e applausi dai balconi. Il suo messaggio?

«A Napoli le persone hanno un cuore grande e mi hanno commosso. Sono ancora emozionato per come sono stato accolto ma voglio approfittare per dire di fare attenzione, soprattutto ora che inizia la fase 2. Dobbiamo proteggerci e rispettare le regole, indipendentemente dall'età: io sono la prova vivente che anche giovani si rischia la vita per questo maledetto virus».

