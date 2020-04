Coronavirus a Napoli, lo sporco business di guanti e mascherine: aumenti fino al 300%

Il dossier della speculazione parla chiaro: la crescita dei costi dei prodotti di igiene e prevenzione sanitaria è sistematica e vertiginosa. Con il prolungarsi delle settimane in regime di Covid, è stato possibile mettere nero su bianco l'aumento dei costi dei prodotti più inflazionati: mascherine, amuchina, alcol etilico, guanti in lattice, detersivi. La domanda è lievitata e a farne le spese è il consumatore, che deve fronteggiare aumenti superiori al 300% su guanti e mascherine. La pandemia, insomma, è stata finora regolata secondo leggi del mercato precedente alle restrizioni. Oltre all'inflazione, sull'escalation dei prezzi pesano anche l'importazione forzata di molti prodotti dall'estero, vista l'assenza di produzioni regionali e italiane, e gli aumenti fissati dai fornitori, dovuti almeno in parte alle difficoltà di approvvigionamento dei prodotti. In calo del 25% anche le offerte nei supermercati.



I dati sono stati prodotti su un campione di dieci esercizi napoletani (commercianti al dettaglio, farmacie, fornitori e supermercati) ed elaborati dall'ingegnere, che li ha raccolti in partnership con il consigliere regionale Francesco Borrelli e lo speaker della Radiazza Gianni Simioli. Sono tre i parametri di monitoraggio. «Primo: il costo ante-Covid per il consumatore - precisa Massaroli - Secondo: il prezzo equo di mercato rispetto ai costi attuali pagati dai commercianti ai fornitori». Terzo: «Il limite del profitto per il commerciante, oltre il quale si rileva un aumento ingiustificato del prezzo», conclude l'ingegnere. Tre litri di candeggina Ace, prima del Covid, costavano 1.65 euro, il valore di mercato è fissato oggi a 1.90 euro, e il prezzo massimo a 2.30 euro. 80 grammi di Amuchina gel costavano 2 euro a inizio 2020, ora hanno un prezzo di mercato di 5 euro, con un costo massimo di 6.50 euro. La crescita più devastante riguarda mascherine e guanti in lattice. Questi ultimi, acquistabili a 3.95 euro ogni 100 pezzi prima del Covid, oggi si pagano a 8.50 euro, con un prezzo massimo di 10 euro. Crescita ancora più rovinosa per le mascherine: una Ffp2 prima del Covid costava 70 centesimi: oggi si paga 5,30 euro in più, con un prezzo massimo di 8 euro. Quanto ai prodotti per l'estetica (cerette corpo e viso), nonostante l'aumento della richiesta l'aumento decresce: una tintura per capelli si pagava 6.50 euro due mesi fa, oggi 9 euro o addirittura 10,50 euro.Approvvigionamento di prodotti dall'estero, inflazione, aumento dei costi fissati dai fornitori e sciacallaggio. Queste sono le cause della nefasta crescita dei prezzi. Ma quando si può parlare di speculazione? «In termini di legge - chiarisce, proprietario di Amato Point, un brand di 8 punti vendita a Napoli specializzati in prodotti dell'igiene - nella vendita al consumatore si può arrivare fino all'88% di ricarico sul prezzo del prodotto rispetto alla cifra pagata dal commerciante al fornitore. Oltre l'88% si diventa sanzionabili dalla Guardia di Finanza per «speculazione sui beni di prima necessità». Sono stato contento di dare una mano nel dossier, e devo chiarire che i costi sono aumentati anche per noi. La crescita dei prezzi si è verificata in particolare sui prodotti provenienti dall'estero: mascherine e guanti. I fornitori hanno alzato i prezzi, li hanno raddoppiati sui guanti monouso e sulla gomma in generale, che in Italia non si produce. Il costo di una mascherina per me è quintuplicato. Oggi pago 3.60 al fornitore per una ffp2. Prima del Covid pagavo 80 centesimi. Altro discorso va fatto per l'alcol puro: viene distillato da piccole aziende locali che non riescono più a soddisfare un fabbisogno aumentato del 500%. La mancanza di alcol ha fatto aumentare a catena la domanda di detersivi. Per abbassare il costo per i consumatori, lo Stato dovrebbe fornire alle aziende più alcol puro per la distillazione».«Le aziende non stanno quasi più applicando gli usuali sconti - segnalano Borrelli e Simioli - Il possibile sciacallaggio da parte negozianti si nota nei casi in cui la maggiorazione apportata sul prezzo di costo si allontana da quella necessaria per coprire le spese, che è del 25%. Abbiamo notato inoltre una diminuzione delle offerte nei supermercati (Altroconsumo ha denunciato un decremento del 25%) nelle due settimane centrali di marzo. Incidono poi il regime forzato di minore concorrenza nella scelta di store: bisogna recarsi presso il negozio più vicino a casa, e una minore selezione dei prodotti: bisogna accontentarsi di quello che si trova, difficilmente si esce di nuovo a cercare di meglio».