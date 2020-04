Coronavirus a Napoli, i carrelli per la «spesa sospesa» a disposizione della parrocchia

Dopo la distribuzione di cibo alle famiglie in difficoltà, a Fuorigrotta c'è anche chi pensa ai beni primari igienico – sanitari. La “spesa sospesa” nata dalla collaborazione tra un negozio di prodotti casalinghi e la chiesa del buon pastore, intende fornire proprio questo genere di aiuti. Una iniziativa – in linea con l'antica tradizione del caffè sospeso – che già da qualche giorno ha visto la partecipazione di decine di persone.

«Sono tanti – afferma Paolo del negozio “Opportunity Shop” – i clienti che donano prodotti a chi ne ha bisogno. Questo dimostra quanto ognuno di noi sia disposto ad aiutare gli altri e noi ne siamo contenti. Ma non solo. Siamo felici anche di dare una mano ad una parrocchia che da sempre si occupa dei meno fortunati. E' il minimo che possiamo fare in un momento del genere e lo facciamo con piacere».



Il carrello della spesa, con tanto di indicazioni sull'iniziativa, si riempie in poco tempo. Ogni cliente che va via lascia qualcosa, come fazzoletti, piatti o pannolini. «Ormai non è più necessario indicare il carrello – conclude Paolo – perchèSia dai clienti abituali che da quelli nuovi. Il nostro negozio è diventato un piccolo centro per la beneficenza e la cosa sembra andare sempre meglio. In questo momento ognuno di noi deve fare la propria parte ed è necessaria la collaborazione di tutti».