Coronavirus, i penalisti ai magistrati di Napoli: «In Tribunale fino a sera, così salviamo il processo»

Una sorta di manifesto politico, che ha un solo obiettivo: indossare la toga, tornare in aula e scongiurare - lì dove è possibile - la deriva del processo da remoto. Sono circa 150 penalisti, si sono dati appuntamento il prossimo 5 maggio all'esterno del Tribunale di Napoli, hanno una strategia: impedire lo smembramento del processo penale, quando - con l'inizio della cosiddetta fase 2 (11 maggio) - dovranno essere discussi migliaia di processi alla settimana. Un fronte nato in modo spontaneo, attorno alla figura del penalista Edoardo Cardillo, tramite un gruppo whatsapp che legava giuristi tifosi azzurri (il club Napoli Tribunale), per poi incassare nel corso dei giorni un sostegno sempre più massiccio, soprattutto attraverso facebook. Ieri, è stata stilata una bozza «politica», che punta a sostenere l'iniziativa del prossimo 5 maggio. E c'è una battuta che viene ripetuta a mo' di mantra tra un post via fb e un intervento in chat: «Bastano pochi pannelli per fare un'aula di giustizia»; e ancora: «Cosa aspettano a usare le aule bunker?»; «perché non si lavora anche di pomeriggio?».

Frasi e slogan rivolti a chi in questi giorni sta ridisegnando accessi e orari di lavoro nella cittadella giudiziaria (ovviamente alla luce delle indicazioni sanitarie). Come a dire: invece di smembrare il processo, si può intervenire sugli spazi inutilizzati in Tribunale e sugli orari delle udienze, per abbattere sul nascere gli assembramenti e garantire il distanziamento sociale. Un manifesto che prende le mosse, in particolare dalla lettera firmata da oltre trecento magistrati della Corte di appello di Napoli, indirizzato al ministro della giustizia Alfonso Bonafede. In sintesi, magistrati inquirenti e giudicanti chiedono sanificazione, forniture di kit igienizzanti e una «eliminazione (per il periodo dell'emergenza) della trattazione orale e fisica di quelle udienze rispetto a cui la presenza contemporanea delle persone non è necessaria, con il ricorso alla trattazione scritta e o mediante uso della videoconferenza, a discrezione del magistrato titolare del ruolo». Una richiesta di rigore che ha contribuito ad alimentare preoccupazioni in seno a una categoria - quella dei penalisti - particolarmente provata dai numeri della crisi che si è abbattuta su intero mondo lavorativo. Solo a marzo, sono diecimila le udienze penali che sono state rinviate, di fronte all'impossibilità di offrire il giusto distanziamento sociale in un periodo di chiusura di gran parte delle attività produttive. Un colpo al cuore di un pezzo di economia cittadina, come emerge anche dalla richiesta di migliaia di avvocati del distretto di corte di appello di Napoli di avere accesso alla una tantum di 600 euro sbloccata dal decreto del governo Conte.



Una categoria decisa a far valere le proprie ragioni e a ridurre al minimo l'impiego di videoconferenze, accessi on line al processo, connessioni digitali per ascoltare testimoni, consulenti o per esaminare gli stessi imputati. E non c'è solo il mondo penale in fibrillazione. Chiedono un ritorno alla normalità anche gli avvocati che si occupano di vertenze lavorative, almeno secondo quanto emerge da una nota dell'associazione «Comma due: lavoro e dignità», con un particolare focus con quanto accaduto a Napoli in queste settimane. Spiega l'avvocato partenopeo Giuliana Quattromini: «Chiediamo che anche a Napoli, come in altri distretti, si tornino a celebrare processi da parte dei giudici della sezione Lavoro. Ci rivolgiamo ovviamente a quei casi particolarmente delicati e urgenti, di fronte a lavoratori licenziati che da mesi aspettano una risposta di giustizia». Una realtà complessa, quella della sezione lavoro, nella quale i capi degli uffici sono chiamati a bilanciare una doppia esigenza: da un lato l'obbligo del tentativo di conciliazione tra le parti (con la presenza fisica delle parti dinanzi al giudice), dall'altro la necessità di contenere il virus, impedendo ogni possibile assembramento.

E non è finita. A schierarsi in questi giorni, anche gli esponenti del carcere possibile, autori di un manifesto «non nel mio nome», contro lo smembramento del processo penale e autorevoli avvocati che vedono nelle pratiche «da remoto» una sorta di strategia finalizzata a comprimere definitivamente i diritti dei più deboli. Terreno caldo, in vista del prossimo cinque maggio.

