La Giunta comunale di Napoli ha approvato una delibera per l'istituzione di un tavolo tecnico per lo studio dei dati epidemiologici della città di Napoli. «In ragione della drammatica capacità di diffusione del virus e del crescente allarme sociale manifestato dalla cittadinanza - si legge in una nota - sin dai primi giorni dell'emergenza si è ritenuto necessario poter contare sul contributo scientifico di esponenti del mondo sanitario e delle Università, convocando un tavolo di monitoraggio, di consultazione e supporto al sindaco nell'esercizio di funzioni di autorità sanitaria locale».

Con la delibera approvata ieri è stata prevista l'istituzione di un tavolo specifico per lo studio dei dati epidemiologici della città di Napoli, la cui mappatura per territori di municipalità e di quartiere potrà orientare la cosiddetta fase 2 dell'emergenza sanitaria.

