Coronavirus a Napoli, immigrato regala olio e caffè: «Ai miei fratelli che soffrono»

Da Bacoli due storie di altruismo e condivisione: è la solidarietà ai tempi del Covid-19. Quando si impara a non dare nulla per scontato. E anche le cose più semplici si svelano come un dono. Storie che scaldano il cuore. La prima è quella di un immigrato che lavora a Bacoli, e che nei giorni scorsi ha chiesto come fosse possibile avere una spesa per i bisognosi. E così dal municipio la rete di volontari gli ha recapitato a casa un pacco con alimentari. Ma ringraziando, non ha accettato. E si è scusato poiché non si era espresso bene. Non voleva aiuto ma avrebbe voluto aiutare i suoi fratelli bacolesi in difficoltà. E ha portato nel punto di raccolta caffè, olio e zucchero. «Non ho tanto ha detto il giovane immigrato - ma voglio condividerlo con chi soffre». «Chiedo solo a tutti noi, quando terminerà questo incubo e torneremo ad essere un po' più cattivi, di non dimenticare simili gesti. Siamo un unico popolo, un'unica razza. Quella umana. E non c'è nulla di più bello della solidarietà» dice Josi Della Ragione, sindaco di Bacoli.Poco lontano una signora, che vive con il figlio disabile, sente bussare alla porta. Apre e le consegnano a sorpresa un pacco alimentare del Comune. Apre la scatola con biscotti, pasta, latte ed altro. È commossa e le brillano gli occhi. Ancora più felice è il figlio. Allora decide di ringraziare il sindaco. Strappa la pagina di un quaderno e scrive un biglietto. Ma come consegnarlo? Si affaccia al balcone, vede una vettura della polizia municipale e la ferma. Chiede agli agenti di recapitare una lettera al primo cittadino. «Sono una mamma e ho un figlio disabile scrive Ho avuto la busta con la spesa senza farne richiesta. Mio figlio è stato felice. Io sono commossa e ho pianto per due giorni. Vi ringrazio per esservi ricordati di noi. Un abbraccio. Grazie, signor sindaco». Una lettera che il primo cittadino rende pubblica. «È commovente, una vittoria di tutti. Ci gratifica di ogni sforzo che stiamo mettendo in campo. E ci sprona a fare sempre più. Ognuno può aiutare e può donare. Ogni giorno, ricevo segnalazioni di persone buone animate da grande generosità. E noi ci prodighiamo immediatamente. Siete le nostre sentinelle in città. Il Comune c'è. Il municipio siamo tutti noi. Nessuno sarà lasciato solo».