I finanzieri del Comando provinciale di Napoli, impegnati a vigilare sull'osservanza delle misure previste per contenere la diffusione del Covid-19 anche nel periodo pasquale, hanno controllato, sia su strada che presso i terminal portuali, complessivamente 2187 persone riscontrando 338 violazioni, anche penali. In particolare, oltre all'arresto operato dalla compagnia di Casalnuovo il giorno di Pasqua a Mariglianella di un pluripregiudicato che ha tentato di fuggire su un'auto rubata, a Napoli, a Torre Annunziata, Casalnuovo, a Giugliano in Campania e a Pozzuoli le Fiamme Gialle hanno sequestrato 10 veicoli per violazioni al Codice della Strada.

I conducenti, infatti, sono stati tutti scoperti a circolare con mezzi già sottoposti a sequestro, senza patente o sprovvisti di copertura assicurativa; due di questi sono stati denunciati per reiterazione nella guida senza patente.Sempre a Napoli, in via Argine, è stato segnalato all'Asl e denunciato per l'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità un 48enne di Torre del Greco, recidivo, fermato per la seconda volta alla guida della propria auto senza un valido motivo, mentre a Forio è stato sanzionato un 24enne mentre faceva jogging sulla spiaggia «Cava dell'isola».

A Cardito è stato sorpreso un 49enne mentre vendeva presso il proprio domicilio, sul balcone di casa, calando un «paniere», sigarette di contrabbando; a Cimitile sono stati denunciati 2 soggetti provenienti da Ariano Irpino (Avellino) che hanno, pertanto, violato la «zona rossa».

A Pompei, madre e figlio, che hanno tentato di sottrarsi al controllo dei militari durante un posto di blocco, sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale e per rifiuto di fornire le proprie generalità.

Sono stati controllati 40 esercizi commerciali ed è scattata la chiusura provvisoria per una rivendita di tabacchi di Napoli, in via Toledo, e per una salumeria di Torre del Greco, entrambe inottemperanti all'ordinanza della Regione Campania che prevedeva la chiusura per tutti a Pasqua e Pasquetta, mentre a Sorrento un ristorante è stato sanzionato poiché consegnava a domicilio prodotti gastronomici non confezionati. Sono stati infine sanzionati per la mancata esposizione dei prezzi al pubblico due negozi di ortofrutta di Baia, nel comune di Bacoli, e a Monte di Procida e due salumerie di Frattaminore, nell'ambito dei controlli eseguiti sabato per contrastare il rincaro prezzi.



