Coronavirus a Napoli, inchiesta sulle ambulanze e il testimone accusa: tre appalti sospetti

Ha firmato un'altra denuncia, la seconda in pochi giorni. È stato ascoltato come persona informata dei fatti (ma anche come potenziale parte offesa) in un processo che punta a fare chiarezza sulla gestione di uno dei settori cruciali nella lotta al corona virus: la gestione del trasporto dei tamponi, ma anche dei pazienti potenzialmente positivi al corona virus. Inchiesta che va avanti da qualche settimana, che prende le mosse con il racconto fatto ai carabinieri del Nas da un imprenditore leader nella gestione delle ambulanze private, un nome che oggi punta l'indice contro un intero sistema che definisce «opaco, sicuramente non in linea con le esigenze di trasparenza sotto il profilo amministrativo e di sicurezza da un punto di vista strettamente sanitario».



Ma andiamo con ordine, a partire dai nodi dell'inchiesta. Al lavoro il pool mani pulite della Procura di Napoli, sotto il coordinamento del procuratore aggiunto Giuseppe Lucantonio, che sta verificando la correttezza di almeno tre appalti assegnati alla stessa società privata, per quanto riguarda il trasporto di tamponi, ma anche la traduzione di pazienti contagiati. Non si tratta di gare, ma di, sulla scorta di valutazioni commerciali rigorosamente al ribasso. In almeno tre occasioni, a partire dalla fine di marzo, Asl Napoli tre, Asl Napoli due e Azienda ospedaliera Vanvitelli si sono affidate alla stessa azienda per trasportare tamponi e pazienti. Formalmente nulla di illecito, secondo quanto sta emergendo, anche se gli inquirenti stanno vagliando le dichiarazioni messe agli atti da un imprenditore che ha indicato quelle che a suo giudizio sono vere e proprie anomalie: mancanza di indagini di mercato, affidi diretti, prezzi a ribasso. E al Mattino, pur trincerandosi dietro l'anonimato, spiega: «C'è un eccessivo ricorso al ribasso, che non ritengo possibile, visti gli standard di mercato. Oltre alla denuncia, ho anche presentato una consulenza tecnica sui costi, chiedo che i carabinieri facciano le loro verifiche, nell'interesse non solo dei potenziali competitor di mercato, ma anche dell'intera collettività».

A cosa si riferisce il superteste? E cosa c'entrano le esigenze di salute della collettività?

«Ogni ambulanza va disinfettata prima e dopo un determinato servizio; poi occorre avere a bordo personale qualificato, oltre a munire i dipendenti di kit salvavita. Sono procedure complesse e costose, che sono state appaltate in modo forfettario e - ripeto - secondo delle logiche troppo al ribasso».

Qualche esempio? «Mediamente ogni servizio di trasporto di tamponi costa 350 euro a viaggio, mentre c'è chi si è aggiudicato questo appalto per 350 euro per tutta la giornata, per 24 ore, indipendentemente da quanti tamponi vengono effettuati e portati al laboratorio. Credo che sia legittimo chiedersi se la sanificazione sia avvenuta e in che modo. Stesso discorso per quanto riguarda il trasporto di pazienti che, in tempo di pandemia, può costare ancora di più, mentre i contratti staccati in questi giorni sono sempre a prezzi irrisori, troppo al di fuori del mercato».



Punti tutti da definire, che vanno calati in un regime di emergenza, con procedure amministrative che devono fornire risposte rapide a stretto giro, per garantire un servizio cruciale nella lotta al corona virus. Come è noto, solo personale specializzato sotto il profilo infermieristico può somministrare tamponi, che vanno poi portati in laboratorio nel più breve tempo possibile, per evitare che i campioni perdano la propria eventuale carica virale. È un anello decisivo, sia per quanto riguarda il monitoraggio sulla popolazione, sia per mettere un argine al contagio. Spiega il testimone al Mattino: «Ci sono servizi che richiedono il massimo della trasparenza, la lotta al virus passa anche e soprattutto attraverso il rispetto del buon senso». Ma in cosa consistono le indagini condotte dalla Procura di Napoli? Al di là della versione messa agli atti dal testimone,. Un modo per fare luce su uno degli aspetti cruciali nella guerra al virus e nella tutela dei cittadini.