Interventi bloccati, odissea dei pazienti: «Da due mesi in attesa per una colecisti»

Antonietta convive con il dolore e non riesce più a condurre una vita normale. Doveva essere operata per una colecisti ma la 56enne napoletana, come migliaia di altri cittadini campani, non potrà ricevere questo tipo di assistenza sanitaria.

L'emergenza Covid-19 ha bloccato le prestazioni ambulatoriali e chirurgiche che non rientrano nell'urgenza e gli ammalati che, non sono considerati a rischio di vita e in condizioni critiche, dovranno aspettare. C'è chi dopo aver atteso mesi in lista di attesa, non si è potuto operare di cataratta. Chi aveva pazientemente atteso il proprio turno, per sottoporsi all'inserimento di protesi all'anca o al ginocchio ma la seduta operatoria programmata è stata sospesa. Chi si era preparato ad effettuare il bendaggio gastrico e come l'esercito di ammalati sospesi in questo limbo, è costretto ad aspettare. Se il Coronavirus ha reso necessario riconvertire l'assistenza per ridurre i contagi e assicurare le cure ai pazienti Covid, è pur vero che il malessere dei ammalati che non rientrano in questa emergenza, cresce sempre di più.



«Mamma doveva essere operata di colecisti a metà febbraio all'ospedale Cardarelli ma non è stato possibile per l'emergenza Coronavirus», spiegache aspettava da mesi l'operazione. «Successivamente, il 18 febbraio, i dolori erano così forti che siamo andati al pronto soccorso- continua la 36enne napoletana - dopo una cura di antidolorifici all'ospedale Evangelico Betania, non hanno potuto ricoverarla a causa dell'emergenza Covid».

Le fitte lancinanti provocate dalla colecisti aumentavano sempre più, al punto che la donna ha provato altre volte a recarsi all'ospedale Betania, il più vicino alla loro abitazione. «Mia mamma era sfinita dal dolore, per due volte il pronto soccorso in via Argine era inaccessibile per casi Covid - continua Carmela - poi il 27 marzo e il 6 aprile hanno tamponato due crisi acute dovute alla colecisti ma senza possibilità di operarla». Il 15 Aprile, Antonietta è stata costretta a ritornare al pronto soccorso, stavolta all'ospedale del Mare, per i dolori sempre più forti all'addome. Ora sono insorti altri gravi problemi clinici, a nostro parere causati dalla mancata operazione alla colecisti- conclude Carmela- mia mamma ha perso più di 20 chili e siamo andate avanti a Toradol».

Il problema delle attese, più che altro, riguarda la possibilità che le patologie possano peggiorare. Non solo. Per i pazienti che attendevano le operazioni chirurgiche non si conoscono tempi e termini del rimando, né è possibile effettuare alcun tipo di prenotazione al di fuori dell'urgenza. I direttori ospedalieri e delle Asl hanno, in qualche modo, le mani legate. Secondo l'ultima disposizione della Regione Campania, in sincronia con le indicazioni ministeriali, fino al 3 maggio sono sospese «presso strutture ospedaliere pubbliche, nonché ospedali classificati e case di cura, ricoveri programmati sia medici che chirurgici con la sola eccezione dei ricoveri con caratteri di urgenza nonché per pazienti oncoematologici». Dunque, a partire da quella data si sbloccheranno i ricoveri e successivamente, le attività ambulatoriali ma sarà il caso di utilizzare delle misure per gestire più velocemente le attese accumulate e causate dal blocco di servizi come richiesto dal sindacato Cobas Cardarelli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA