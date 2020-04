Coronavirus a Napoli, l'appello dalla Costiera: «Sospendete la Circum a Pasqua»

Il sindaco di Piano di Sorrento, Vincenzo Iaccarino, nell'ambito delle misure da adottare per contrastare il contagio da Covid-19, ha chiesto al presidente Eav, Umberto de Gregorio, di sospendere le corse dei treni della Circumvesuviana per il periodo pasquale per scongiurare l'arrivo di persone nella cittadina della Costiera. Dall'Eav hanno fatto sapere che per Pasqua e Pasquetta saranno garantite corse solo prima fascia mattutina dalle 6 alle 11 e sarà sospesa la fascia pomeridiana e serale. «Chiaramente se non sarà accolta la richiesta di sospensione totale la stazione Circum sarà presidiata insieme alle altre Forze dell'Ordine», ha fatto sapere Iaccarino.



