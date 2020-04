Coronavirus a Napoli, la comunità cristiana cinese dona le mascherine ai penalisti

Millecinquecento mascherine sono state donate stamattina dalla Comunità Cristiana Evangelica Cinese «Pompei», in collaborazione con la Glainternational di Gaetano Sottile, all'Unione Giovani Penalisti di Napoli. «Ringrazio la Comunità Cristiana Evangelica Cinese per il supporto e la vicinanza», ha detto l'avvocato Gennaro Demetrio Paipais, presidente dell'Unione Giovani Penalisti di Napoli, che ha annunciato di voler consegnare gratuitamente le mascherine «ai varchi del Palazzo di Giustizia di Napoli e nei locali del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli. Sto attendendo l'autorizzazione dal Procuratore Generale e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Napoli per procedere», ha concluso Paipais.

LEGGI ANCHE Coronavirus, in gita in mountain bike sul cratere del Vesuvio: multati

«La Comunità Cristiana Evangelica cinese - conclude l'avvocato Davide Lepore, delegato Unione Giovani Penalisti per l'emergenza Coronavirus e direttore generale Glainternational - ci sostiene e ci sosterrà con ulteriori donazioni di mascherine nei prossimi giorni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA